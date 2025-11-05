Рух ХАМАС передав Ізраїлю тіло ще одного заручника

Рух ХАМАС через співробітників Червоного хреста передало Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) труну з останками ще одного ізраїльського заручника, повідомляє The Times of Israel.

"Військові ЦАХАЛ отримали через Червоний хрест труну з тілом загиблого заручника", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що члени ХАМАС передали труну співробітникам гуманітарної організації у Газі.

Тепер останки доставлять до інституту судової медицини Абу-Кабір у Тель-Авіві для впізнання.

Таким чином, рух ХАМАС все ще має повернути Ізраїлю тіла семи загиблих заручників.

У ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю та рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого Вашингтоном плану щодо врегулювання конфлікту в секторі Газа. Звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув'язнених та часткове виведення ізраїльських військових із сектора стали першим етапом цього плану.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/idf-brings-casket-with-apparent-body-of-hostage-from-gaza-to-israel/