20:20 09.12.2025

У ХАМАС погодяться скласти зброю в Газі тільки після створення палестинської держави

У русі ХАМАС заявили, що погодяться припинити бойові дії в Секторі Гази лише за умови створення палестинської держави за підсумками переговорів, повідомляє у вівторок The Times of Israel з посиланням на джерела.

"Співрозмовник The Times of Israel в ХАМАС заявив, що рух погодиться роззброїтися тільки при створенні палестинської держави в результаті переговорів", - пише газета.

Представник ХАМАС висловив думку, що припинення бойових дій "неможливо домогтися силою або за допомогою ультиматумів".

"Ізраїль два роки застосовував всю свою військову міць, намагаючись змусити ХАМАС скласти зброю - і у нього нічого не вийшло", - додав співрозмовник The Times of Israel.

В ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю і рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого Вашингтоном плану з врегулювання конфлікту в Секторі Гази.

Згідно з планом, ХАМАС має відмовитися від участі в управлінні Газою в будь-якій формі. Вся військова, терористична і наступальна інфраструктура, включно з тунелями та об'єктами з виробництва зброї, буде знищена і не підлягатиме відновленню. Під наглядом незалежних спостерігачів буде проведено процес демілітаризації Гази, який включатиме остаточну ліквідацію зброї.

Пізніше перемир'я неодноразово порушувалося.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. ЦАХАЛ розпочав операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.

