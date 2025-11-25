Інтерфакс-Україна
Події
20:14 25.11.2025

Макрон: Не має бути жодних обмежень щодо української армії

Фото: https://x.com/Elysee/status/1981732432664486057

Переговори в Женеві показали, що для української армії не має бути жодних обмежень, заявив президент Франції Емманюель Макрон за результатами зустрічі "Коаліції охочих".

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки, що це означає? Це означає, що наступного дня після встановлення припинення вогню, ми хочемо бути впевненими, що воно буде тривалим. Отже, першим елементом є моніторинг дотримання режиму припинення вогню за допомогою спостереження та зображень", - сказав він за підсумками зустрічі Коаліції охочих у вівторок.

Макрон запевнив, що Коаліція буде проводити цю роботу, зокрема зі США та НАТО.

"Далі йдеться про те, як ми підтримуємо цей мир, стримуючи будь-яку подальшу агресію. Для цього перший крок — мати сильну українську армію. Переговори в Женеві показали, що для української армії не повинно бути жодних обмежень", - підкресли він.

