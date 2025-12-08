Інтерфакс-Україна
20:55 08.12.2025

Питання ЗАЕС залишається серед найсенситивніших, бо без України вона не працюватиме – Зеленський

У перемовинах щодо закінчення війни питання окупованої РФ Запорізької АЕС залишається одним із найбільш чутливих, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найсенситивніші питання – Схід, саме Донбас, питання Запорізької АЕС, питання грошей, гарантій безпеки," – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

При цьому він наголосив, що без України ЗАЕС не буде нормально працювати.

"Я не впевнений, що Росія це розуміє, але ми з партнерами говоримо про те, що без нас ЗАЕС працювати нормально не буде", – зазначив глава держави.

