ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

Запорізькій АЕС знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною, якщо буде досягнута мирна угода, вважає гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"На якому б боці вона не опинилася, вам доведеться мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці", – сказав Гроссі, якого цитує Reuters.

"Жоден окремий оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли на іншому боці річки є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, без миру існує небезпека ядерної аварії.

"Поки не припиниться війна, не буде укладено перемир'я або не замовкне зброя, завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже й дуже не так", – підкреслив Гроссі.

При цьому він акцентував, що тема ЗАЕС політична, але все одно роль МАГАТЕ визначна у цій ситуації.

"Спільне, не спільне – і я не хочу вдаватися в цю тему, бо це політично – ...це те, що Україна та Росія вирішуватимуть у певний момент Але одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації", – сказав Гроссі.

Як повідомлялося, перший варіант проєкту мирного плану для України передбачав перезапуск АЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії мало розподілятися між РФ та Україною 50/50.

ЗАЕС окупована РФ з 4 березня 2022 року, вона не виробляє електроенергію з вересня того ж року, всі її шість реакторів перебувають у стані "холодного зупину".