Інтерфакс-Україна
Події
19:25 25.11.2025

ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

2 хв читати
ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

Запорізькій АЕС знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною, якщо буде досягнута мирна угода, вважає гендиректор Міжнародного агенства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"На якому б боці вона не опинилася, вам доведеться мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці", – сказав Гроссі, якого цитує Reuters.

"Жоден окремий оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли на іншому боці річки є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, без миру існує небезпека ядерної аварії.

"Поки не припиниться війна, не буде укладено перемир'я або не замовкне зброя, завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже й дуже не так", – підкреслив Гроссі.

При цьому він акцентував, що тема ЗАЕС політична, але все одно роль МАГАТЕ визначна у цій ситуації.

"Спільне, не спільне – і я не хочу вдаватися в цю тему, бо це політично – ...це те, що Україна та Росія вирішуватимуть у певний момент Але одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації", – сказав Гроссі.

Як повідомлялося, перший варіант проєкту мирного плану для України передбачав перезапуск АЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії мало розподілятися між РФ та Україною 50/50.

ЗАЕС окупована РФ з 4 березня 2022 року, вона не виробляє електроенергію з вересня того ж року, всі її шість реакторів перебувають у стані "холодного зупину".

 

Теги: #магате #заес #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 24.11.2025
Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

20:06 21.11.2025
Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

Фон дер Ляєн та Кошту: Працюємо разом з Україною над справедливим миром – нічого про Україну без України

19:34 20.11.2025
МАГАТЕ проведе комплексну оцінку безпеки нового конфайнменту на Чорнобильській АЕС найближчими тижнями

МАГАТЕ проведе комплексну оцінку безпеки нового конфайнменту на Чорнобильській АЕС найближчими тижнями

15:10 20.11.2025
Всі три АЕС України зазнали ускладнень в роботі внаслідок атаки 19 листопада – МАГАТЕ

Всі три АЕС України зазнали ускладнень в роботі внаслідок атаки 19 листопада – МАГАТЕ

11:35 19.11.2025
ЗАЕС після чотириденної перерви знову підключена до другої ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ – Гроссі

ЗАЕС після чотириденної перерви знову підключена до другої ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ – Гроссі

20:55 18.11.2025
Трамп заявив, що ніяк не пов'язаний з гучною у США справою Епштейна

Трамп заявив, що ніяк не пов'язаний з гучною у США справою Епштейна

22:30 17.11.2025
Три блоки ХАЕС та РАЕС десять днів працюють на зниженій потужності після військових дій – МАГАТЕ

Три блоки ХАЕС та РАЕС десять днів працюють на зниженій потужності після військових дій – МАГАТЕ

20:05 14.11.2025
ЗАЕС знову під загрозою блекаута

ЗАЕС знову під загрозою блекаута

19:15 13.11.2025
Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

Сибіга: Активізація "пʼятої колони" зараз свідчить про те, що з Кремля пішла вказівка всіма способами "топити" особисто Зеленського

20:09 10.11.2025
Глава Міненерго розраховує на продовження допомоги міжнародних партнерів, попри справу "Мідас"

Глава Міненерго розраховує на продовження допомоги міжнародних партнерів, попри справу "Мідас"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

Переговори набирають нового імпульсу, з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру - Макрон

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Заступниця генсека НАТО прибула до Києва, провела переговори із Сибігою

ОСТАННЄ

Трамп щодо війни РФ проти України: я думаю, що ми дуже близькі до угоди

Свириденко обговорила із заступницею генсека НАТО результати PURL та енергетичну безпеку

Прем’єр-міністр Іспанії: Ми перебуваємо на вирішальному етапі досягнення справедливого і тривалого миру

НКРЕКП спростила умови розвитку розподіленої генерації – голова регулятора

БЕБ викрило підпільні тютюнові цехи та вилучило сировини й товару на 47 млн грн

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

"Укренерго" в середу обмежуватиме споживання на рівні вівторка: всю добу в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 2,5 черги

ВАКС визнав необґрунтованими активи майже на 5,8 млн грн, якими користується голова селищної ради на Рівненщині

Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА