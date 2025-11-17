Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована, заявив Нетаньягу

Угрупування ХАМАС буде роззброєне, а Газа демобілізована легким чи важким шляхом, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демобілізована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - сказано у його соцмережі Х.

Ізраїльський прем'єр заявив, що йому "не потрібні підкріплення, твіти чи лекції від будь-кого".

Джерело: https://x.com/netanyahu/status/1990107540441456827