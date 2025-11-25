Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

Фото: https://edition.cnn.com

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що спостерігається прогрес у переговорах щодо справедливого і тривалого миру для України.

"Сьогодні партнери Коаліції охочих зібралися, щоб обговорити поточні переговори щодо справедливого і тривалого миру для України. В останні дні і години ми спостерігаємо значний і обнадійливий прогрес", - написала вона у соцмережі Х по результатам засідання.

Учасники Коаліції охочих вітали присутність державного секретаря США Марко Рубіо під час телефонної розмови.

"Нам потрібна міцна трансатлантична співпраця. Тому що вона дає результати. Візьмемо, наприклад, значний вплив наших скоординованих і послідовних хвиль санкцій проти російської економіки. Вони скорочують ресурси, які Росія має для ведення своєї агресивної війни", - зазначила фон дер Ляєн.

"І оскільки тиск залишається єдиною мовою, на яку реагує Росія, ми будемо продовжувати його посилювати, доки не з'явиться справжня готовність долучитися до надійного шляху до миру", - заявила вона.

Президент Єврокомісії нагадала, що у той час як Європа та її партнери залучені до пошуку справедливого і сталого миру, минулої ночі Росія посилила свої атаки на Київ, запустивши ракети і дрони, які навіть порушили повітряний простір Молдови та Румунії.

"Це ще одне нагадування про те, що безпека України – це безпека Європи. Інтереси України – це наші інтереси. Вони нерозривні. Саме тому ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що центральним питанням є фінансування України, зокрема використання заморожених російських суверенних активів.