Стубб: На переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу

Фото: https://www.pap.pl

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив за результатами зустрічі європейських лідерів с президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні про продовження дипломатичної роботи у "тісній співпраці з нашими друзями зі США".

"Гарні обговорення з Зеленським та європейськими союзниками щодо наступних кроків до миру. Дякую Кіру Стармеру за скликання зустрічі. Переговори тривають. Ми тісно співпрацюємо з нашими друзями зі США. Як завжди на переговорах, найскладніші питання займають найбільше часу", - написав він у соцмережі Х у понеділок.