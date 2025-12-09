Інтерфакс-Україна
20:36 09.12.2025

Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану, президент США хоче укласти угоду "до Різдва"

Президент США Дональд Трамп сподівається досягти до Різдва мирної угоди щодо України, - представники Трампа "дали дні" Володимиру Зеленському на те, щоб він надав відповідь на запропонований Вашингтоном мирний план, повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних чиновників.

За словами співрозмовників видання, знайомих з ходом переговорів, в минулу суботу під час телефонної розмови спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер наполегливо вимагали від Зеленського швидко прийняти рішення щодо мирного плану. Джерело журналістів повідомило, що Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Зеленський попросив час на консультації з європейськими союзниками, оскільки Київ побоюється, що пропозиція Вашингтона може підірвати єдність Заходу, розповіли джерела.

 

