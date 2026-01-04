Венс заявив про причетність Венесуели до наркотрафіку та фінансування латиноамериканських картелів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Венесуела залишається причетною до наркотрафіку, зокрема кокаїну та фентанілу, а доходи від цього бізнесу використовуються для фінансування латиноамериканських наркокартелів."Ви бачите багато заяв, що Венесуела не має нічого спільного з наркотиками, оскільки більшість фентанілу надходить з інших місць. Я хочу звернути увагу на таке: по-перше, фентаніл – не єдиний наркотик у світі, і фентаніл все ще надходить з Венесуели (або принаймні надходив)", - написав він в соцмережі Х. вивозиться з Венесуели, є центром прибутку для всіх латиноамериканських картелів. На його думку, якщо припинити надходження коштів від кокаїну (або навіть зменшити їх), то можна значно послабити картелі загалом.

Крім того, додає Венс, багато фентанілу надходить з Мексики. Це продовжує бути в центрі американської політики в Мексиці і є причиною, чому президент США Дональд Трамп закрив кордон з першого ж дня.

"По-четверте, я бачу багато критики щодо нафти. Близько 20 років тому Венесуела експропріювала американську нафтову власність і донедавна використовувала цю крадену власність для збагачення та фінансування своєї наркотерористичної діяльності. Я розумію занепокоєння щодо застосування військової сили, але невже ми просто повинні дозволити комуністу красти наші речі в нашій півкулі і нічого не робити? Великі держави так не діють", - підсумував віцепрезидент.