15:57 05.11.2025

Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер "Patria" 6x6

На військовій базі "Адажі" (Латвія) у четвер, 6 листопада, міністру оборони України Денису Шмигалю буде офіційно передано останню партію бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва.

Як повідомляє латвійське Міноборони, на військовій базі "Адажі" в Латвії міністру оборони України буде передано 21 бронетранспортер "Patria" 6x6 для Збройних сил України, оснащений кулеметами підтримки калібру 12,7 мм НАТО та боєприпасами. До ЗСУ також буде направлено запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.

"З першого дня російського вторгнення Латвія підтримувала зусилля України та її захисників щодо захисту своєї країни. Передача бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність та можливості бронетехніки латвійського виробництва на реальному полі бою", – наголосив міністр оборони Андріс Спрудс.

Також буде доставлено комплекти для ремонту бойових пошкоджень бронетранспортерів, призначені для того, щоб українські солдати могли безпосередньо ремонтувати техніку.

Раніше повідомлялося, що уряд Латвії підтримав передачу 42 бронетранспортерів "Patria" 6x6 та інших видів військової техніки Збройним силам України для підтримки боротьби України з російською агресією.

Латвія продовжує надавати військову допомогу Збройним силам України. У 2025 році військова допомога Латвії Україні досягне 0,3% ВВП до кінця року. Окрім військової підтримки, Латвія також реалізує програму навчання українських солдатів.

