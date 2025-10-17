Трамп не виключає, що обговорить передачу "Томагавків" з Зеленським під час зустрічі

Президент США Дональд Трамп не виключив з обговорення можливість надання США далекобійних крилатих ракет Tomahawk Україні під час своєї розмови з Володимиром Путіним, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, знайомі з їхньою розмовою.

"Але, як повідомили два джерела, Трамп також не зобов'язується надати потенційно революційну зброю американського виробництва на своїй зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю, хоча вони попередили, що все завжди може змінитися, щойно президент залишиться наодинці в кімнаті з українцями", - йдеться в повідомленні.

За словами американських чиновників, президент США, як публічно, так і приватно, останніми тижнями виглядав більш охочим дозволити Україні отримати ракети далекого радіусу дії. Адміністрація розробила плани щодо постачання зброї Україні, сказали чиновники, на випадок, якщо Трамп віддасть такий наказ, коли вважатиме це правильним.

Трамп утримувався, сподіваючись отримати від Зеленського краще уявлення про те, як він планує їх використовувати, додали чиновники.

"Зеленський та його головні помічники описали цю зброю… як таку, що потенційно може змінити хід війни проти Росії. І вони заявили, що розглядають можливість її отримання як привабливу загрозу, яка, як сподівався Зеленський, змусить Путіна повернутися за стіл переговорів. І, схоже, саме це й сталося, хоча залишається незрозумілим, що могло змінитися з моменту зустрічі Трампа та Путіна на Алясці два місяці тому, що зробило б перспективу мирної угоди більш імовірною", - йдеться в статті.

Також видання зазначає, що своїм дзвінком Трампу Путін зробив останню перед зустріччю президента США з Зеленським спробу припинити розмови про відправку летальної американської зброї Україні, але Трамп не відмовився від своїх нових військових погроз. "Я справді сказав: ви не заперечуєте, якщо я дам вашим противникам (в оригіналі "to your opposition" – ІФ-У) пару тисяч "Томагавків"? Я сказав йому це. Я сказав це просто так… Йому не сподобалася ця ідея", – сказав Трамп журналістам пізніше того ж дня.

Посадовець адміністрації Трампа стверджував, що все зводиться до важелів впливу. Інший американський чиновник повторив цю думку, розповівши CNN, що Трамп прагне завершити війну і спочатку зосереджується на дипломатичному підході, припускаючи, що загроза відправки "Томагавків" в Україну є одним із інструментів, які він має в своєму розпорядженні в рамках цих зусиль.

Вони кажуть, що Путін під час розмови наголосив, що "Томагавки" не матимуть значного впливу на поле бою, але зашкодять американсько-російським відносинам. Ризик ескалації також викликає занепокоєння у деяких американських чиновників, хоча інші заявляли, що попередні кроки, які виглядали ескалаційними, як-от дозвіл Україні мати потужніші ракетні системи або зброю, не призвели до суттєвої ескалації конфлікту.

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Вашингтона і вже провів низку зустрічей з американськими високопосадовцями. У п'ятницю планується його зустріч з Трампом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна чекає на рішення США щодо ракет "Tomahawk", ця зброя на першому місці у списку побажань України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не коментує можливу продаж США Україні дальнобійних ракет "Томагавк", але вітає факт майбутньої зустрічі Трампа з Зеленським.