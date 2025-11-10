Інтерфакс-Україна
Економіка
18:32 10.11.2025

Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

2 хв читати
Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами
Фото: https://sana.sy/economy

До порту Тартус у Сирії прибули три вантажні судна з понад 70 тис. тонн пшениці в межах програми зміцнення стратегічних запасів зерна та забезпечення потреб внутрішнього ринку, повідомило місцеве видання sana.sy із посиланням на інформацію портової адміністрації.

"Три судна, завантажені більше ніж 70 тис. тонн пшениці, прибули до порту "Тартус" для Генерального управління з торгівлі та переробки зерна в рамках постійних зусиль уряду щодо зміцнення стратегічного запасу зерна та забезпечення потреб місцевого ринку в пшениці", - зауважило видання.

Операційний керівник порту "Тартус" Юсеф Арнус уточнив, що два судна привезли зерно з України, а одне – із РФ, їх наразі розвантажують. Частина вантажу зберігатиметься в силосах зерносховищ порту, а решту перевозитимуть вантажівками та залізницею і спрямовуватимуть на задоволення потреб місцевого ринку та забезпечення продовольчої безпеки.

Він додав, що на розвантаження чекає четверте судно із 26 тис. тонн пшениці та є ознаки прибуття найближчим часом додаткових суден, завантажених приблизно 50 тис. тонн.

Помічник директора Тартуського відділення залізниці Нідаль Абдель Кадер повідомив, що одне із суден під назвою Golden Nour прибуло у Тартус із вантажем понад 30 тис. тонн пшениці. Частину цього вантажу було доставлено на елеватори "Аш-Шіншар", і це вже четверта поставка за останній період.

Видання нагадало, що 5 листопада до порту "Тартус" прибули чотири судна із 94 тис. тонн пшениці для поповнення стратегічного запасу та забезпечення потреб млинів у різних провінціях Сирії.

Теги: #україна #постачання #сирія #пшениця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 08.11.2025
Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

Захід під час війни опосередковано зробив великі інвестиції в Україну – Яценюк

10:02 07.11.2025
ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

09:40 07.11.2025
Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

Україна веде переговори зі США щодо купівлі ракет - посол

18:21 06.11.2025
Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

17:51 06.11.2025
Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

17:37 06.11.2025
Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

14:19 06.11.2025
Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

12:23 05.11.2025
Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

11:57 05.11.2025
ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

11:47 05.11.2025
Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

ВАЖЛИВЕ

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026р замінить його заступниця Гуріна

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

Яценюк: Грошей в наступному році не буде стільки, скільки в поточному, до цього треба бути готовим

Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Міжнародні резерви України у жовтні зросли на 6,4% до історичного максимуму $49,5 млрд – НБУ

ОСТАННЄ

Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026р замінить його заступниця Гуріна

Револьверний фонд Києва надає будинковим громадам кредити для покращення технічного стану житла

Бізнес найбільше скаржиться на ціни та доступ до е/е, відтік кадрів та споживачів, "тінь" та мінливе законодавче поле

Близько 4 млрд грн компенсацій за програмою "єВідновлення" видано за місяць

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Середня зарплата в ритейлі в 2024 р. підвищилася на 30%, найвища зарплата у GoodWine - Opendatabot

"Укрзалізниця" прогнозує у 2025р. скорочення вантажних перевезень на 7% і зростання їх у 2026р. на 0,6%

"Укрзалізниця" заявляє про необхідність покриття дефіциту ліквідності 48,8 млрд грн у 2026 році без погашення євробондів

Яценюк: $300 млрд російських суверенних активів не вистачить на компенсацію втрат України

На Чернігівщині створять індустріальний парк, де виготовлятимуть варення і компоти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА