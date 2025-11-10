Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

Фото: https://sana.sy/economy

До порту Тартус у Сирії прибули три вантажні судна з понад 70 тис. тонн пшениці в межах програми зміцнення стратегічних запасів зерна та забезпечення потреб внутрішнього ринку, повідомило місцеве видання sana.sy із посиланням на інформацію портової адміністрації.

"Три судна, завантажені більше ніж 70 тис. тонн пшениці, прибули до порту "Тартус" для Генерального управління з торгівлі та переробки зерна в рамках постійних зусиль уряду щодо зміцнення стратегічного запасу зерна та забезпечення потреб місцевого ринку в пшениці", - зауважило видання.

Операційний керівник порту "Тартус" Юсеф Арнус уточнив, що два судна привезли зерно з України, а одне – із РФ, їх наразі розвантажують. Частина вантажу зберігатиметься в силосах зерносховищ порту, а решту перевозитимуть вантажівками та залізницею і спрямовуватимуть на задоволення потреб місцевого ринку та забезпечення продовольчої безпеки.

Він додав, що на розвантаження чекає четверте судно із 26 тис. тонн пшениці та є ознаки прибуття найближчим часом додаткових суден, завантажених приблизно 50 тис. тонн.

Помічник директора Тартуського відділення залізниці Нідаль Абдель Кадер повідомив, що одне із суден під назвою Golden Nour прибуло у Тартус із вантажем понад 30 тис. тонн пшениці. Частину цього вантажу було доставлено на елеватори "Аш-Шіншар", і це вже четверта поставка за останній період.

Видання нагадало, що 5 листопада до порту "Тартус" прибули чотири судна із 94 тис. тонн пшениці для поповнення стратегічного запасу та забезпечення потреб млинів у різних провінціях Сирії.