14:23 02.01.2026

Набрали чинності зміна до ДБН "Планування та забудова територій" та новий ДБН "Мости і труби"

З 1 січня 2026 року набрала чинності низка нових Державних будівельних норм (ДБН), як-от: "Мости і труби. Основні вимоги проєктування", "Промислові інженерні споруди. Основи проєктування", "Підприємства, будівлі і споруди для зберігання та переробки зерна. Основні положення", - а також зміна до ДБН "Про планування та забудову територій", повідомляється на інтернет-ресурсі Dreamdim.

Зазначається, що зміна №1 до ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", яку затвердило Міністерство розвитку громад та територій (Мінрозвитку) наказом №1268 від 15 серпня 2025 року, оновила вимоги до містобудівної документації, деталізувала регламенти щодо ландшафтно-рекреаційних територій, ввела норми для розвитку електрозарядної інфраструктури (обов’язкове облаштування машиномісць із зарядками на стоянках і в гаражах) та уточнила технічні відстані від автозаправних станцій.

Ключова новація полягає в тому, що відсоток забудови ділянки для будинків вище за 16 поверхів зменшено з 30% до 25%. Також відтепер земельна ділянка може відноситися лише до однієї функціональної зони.

Межі дії регламентів містобудівної діяльності на певних територіях у містобудівній документації визначають лінії: блакитні, жовті, зелені, регулювання забудови, червоні, додано сині лінії (межі берегової лінії на природній або штучно створеній акваторії водних об’єктів – внутрішні межі водоохоронної зони з визначеними режимами та правилами господарської діяльності).

Відтепер озеленені території населених пунктів поділяються на три групи: загального користування, обмеженого користування та спеціального призначення.

Нова ДБН В.2.3-22:2025 "Мости і труби. Основні вимоги проєктування", затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України №1261 від 14 серпня 2025 року, замінює ДБН В.2.3-22:2009 та встановлює сучасні вимоги для проєктування нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту мостів і водопропускних труб, а також охоплює пішохідні та велосипедні переходи і підземні біопереходи, розвідні мости (крім механізмів розвідних прогонів).

Поміж її основних новацій - уточнення основних вимог до конструкцій мостів і строків експлуатації їхніх елементів, визначено підхід до надійності та наведено значення коефіцієнта надійності за відповідальністю моста залежно від класу наслідків встановлено розрахункові строки експлуатації для відповідальних елементів мостів і труб, враховано положення європейських норм. Також регламентовано положення щодо безбарєрності, окремо виділено об’єкти для руху пішоходів і велосипедистів та підземні біопереходи як частину сфери застосування норм.

Введено нові терміни, як-от: велосипедний міст, велосипедний підземний перехід,  велосипедно-пішохідний міст, велосипедно-пішохідний підземний перехід, пішохідний підземний перехід.

Також з 1 січня набрали чинності нові ДБН В.2.2-29:2025 "Промислові інженерні споруди. Основи проєктування" та ДБН В.2.2-8:2025 "Підприємства, будівлі і споруди для зберігання та переробки зерна. Основні положення"

Цього року з 1 березня набере чинності зміна №2 до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту", з 1 квітня -  зміна №3 до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд", а з 1 липня – нові ДБН В.1.1-12:2025 "Будівництво у сейсмічних районах. Основні положення".

