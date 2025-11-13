Інтерфакс-Україна
Події
03:43 13.11.2025

Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

1 хв читати

Громадян України які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року вважатимуть не воєнними біженцями а шукачами притулку, з відповідно нижчим обсягом фінансової підтримки з боку держави, повідомила Bild у середу.

"Прорив у суперечці щодо допомоги по безробіттю для біженців з України. ХДС і СДПН домовилися про реформу! BILD дізнався: багато українців у майбутньому більше не отримуватимуть допомогу. Зокрема, всі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, в майбутньому будуть розглядатися як особи, які шукають притулку, і відповідно отримуватимуть менше виплат ("зміна правового статусу"). Про це домовилися міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт (55, ХСС) і міністр соціальних справ Барбель Бас (57, СДПН)", - йдеться у повідомленні Bild.

"Наразі в Німеччині проживає 1,1 млн українців. Вони отримують соціальну допомогу в розмірі 563 євро на місяць (особи, які проживають самостійно). Крім того, держава бере на себе витрати на оренду житла, опалення тощо. Натомість, згідно із Законом про допомогу біженцям, вони отримуватимуть 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні потреби (харчування, одяг). Разом це становить 441 євро на місяць", - пояснює Bild фінансову сторону питання.

"Є надія, що завдяки цій домовленості більше українців будуть мотивовані влаштуватися на роботу", - пише видання.

Джерело: https://www.bild.de/politik/inland/bild-exklusiv-einigung-kein-buergergeld-mehr-fuer-bestimmte-ukrainer-6914d7b58da6d55e07c24923

Теги: #підтримка #німеччина #біженці #зміни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:25 12.11.2025
Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

21:38 12.11.2025
Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

Уряд відсторонив від роботи віце-президента "Енергоатому" Хартмута та директорів з фінансів та правового забезпечення – Свириденко

21:36 12.11.2025
Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

14:15 12.11.2025
Україна й Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері шкільної освіти

Україна й Німеччина домовилися про посилення співпраці у сфері шкільної освіти

11:46 11.11.2025
Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

02:26 11.11.2025
Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

06:32 10.11.2025
Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

20:29 07.11.2025
Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

02:57 06.11.2025
Депутатів від ультраправої AfD підозрюють у зборі стратегічної інформації про стан оборони Німеччини - ЗМІ

Депутатів від ультраправої AfD підозрюють у зборі стратегічної інформації про стан оборони Німеччини - ЗМІ

20:01 05.11.2025
Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

Вразливі категорії населення з грудня зможуть отримати 6,5 тис грн. в рамках пакету "Зимова підтримка"

ВАЖЛИВЕ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

ОСТАННЄ

У Саудівській Аравії шкодують про те, що багато домовленостей, досягнутих у травні з Трампом, наразі реалізувати не вдалося - ЗМІ

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Дві підставні іранські компанії зареєстровані в Україні потрапили під санкції Мінфіну США

Сибіга після зустрічі G7: деякі партнери анонсували нові оборонні та енергетичні пакети

Зеленський провів розмову онлайн з представниками Сенату США

Сибіга поділився з главою МЗС Саудівської Аравії думками щодо того, як країни Затоки можуть сприяти досягненню миру в Україні

Глави МЗС G7 підтвердили підтримку України у захисті територіальної цілісності, погодилися, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою для переговорів - заява

Сибіга на зустрічі з бразильським колегою наголосив на готовності України до беззастережного припинення вогню

Сибіга розповів новому главі МЗС Японії про енергетичні потреби напередодні зими, запросив в Україну

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА