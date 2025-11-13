Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

Громадян України які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року вважатимуть не воєнними біженцями а шукачами притулку, з відповідно нижчим обсягом фінансової підтримки з боку держави, повідомила Bild у середу.

"Прорив у суперечці щодо допомоги по безробіттю для біженців з України. ХДС і СДПН домовилися про реформу! BILD дізнався: багато українців у майбутньому більше не отримуватимуть допомогу. Зокрема, всі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, в майбутньому будуть розглядатися як особи, які шукають притулку, і відповідно отримуватимуть менше виплат ("зміна правового статусу"). Про це домовилися міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт (55, ХСС) і міністр соціальних справ Барбель Бас (57, СДПН)", - йдеться у повідомленні Bild.

"Наразі в Німеччині проживає 1,1 млн українців. Вони отримують соціальну допомогу в розмірі 563 євро на місяць (особи, які проживають самостійно). Крім того, держава бере на себе витрати на оренду житла, опалення тощо. Натомість, згідно із Законом про допомогу біженцям, вони отримуватимуть 196 євро на особисті потреби та 245 євро на необхідні потреби (харчування, одяг). Разом це становить 441 євро на місяць", - пояснює Bild фінансову сторону питання.

"Є надія, що завдяки цій домовленості більше українців будуть мотивовані влаштуватися на роботу", - пише видання.

