Уряд продовжує ухвалювати рішення щодо менеджменту НАЕК "Енергоатом" – Свириденко

Уряд продовжує ухвалювати рішення з метою зміни менеджменту НАЕК "Енергоатом", повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграм-каналі у середу.

"На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута", - написала Свириденко у Телеграм.

Також, за її інформацією, Кабмін доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема: директора з фінансів та бюджетування; директора з правового забезпечення; керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".

"Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб", - зазначила Свириденко.