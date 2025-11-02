"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

"Укрзалізниця" повідомляє про зміни у розкладі приміських рейсів на неділю через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій, які стосуються Дніпропетровської та Донецької області.

Зокрема, на деяких ділянках Дніпропетровщини пошкоджено мережу внаслідок бойових дій. Тож низку поїздів в цю добу обмежуємо до/з станції Письменна:

- поїзд №6110 курсуватиме Дніпро - Письменна (замість Дніпро - Чаплине)

- поїзд №6127 курсуватиме Письменні – Дніпро (замість Чаплине - Дніпро).

- поїзд №6122 курсуватиме Дніпро – Письменна (замість Дніпро – Демурине)

- поїзд №6135 курсуватиме Письменна - Синельникове-1 (замість Демурине - Синельникове-1).

У межах Донецької області тимчасово змінено маршрути кількох поїздів:

- №6711 курсуватиме за маршрутом Бантишеве - Краматорськ (замість Слов’янськ - Краматорськ);

- №6712 та №6718 - за маршрутом Слов’янськ - Бантишеве (замість Краматорськ - Бантишеве).

Не курсуватимуть рейси:

- №6715, №6717, №6721 Слов’янськ - Краматорськ;

- №6716 та №6722 Краматорськ - Слов’янськ.

Для пасажирів на цих напрямках місцева влада організувала альтернативне автосполучення.