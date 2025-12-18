Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Президент України Володимир Зеленський не має наміру ініціювати внесення змін до Конституції України, в якій закріплений стратегічний курс на членство в ЄС та НАТО, і зазначає, що перемовини про гарантії безпеки без членства в Альянсі ведуться незалежно від цього.

"Я, чесно кажучи, не вважаю, що нам треба змінювати Конституцію нашої держави. По-перше, це Конституція України. І нехай український народ вирішує, що робити з цією Конституцією, з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не через заклики Російської Федерації або ще когось. Це наша Конституція. Ми хотіли мати такі гарантії безпеки. Вважаємо, що на них заслуговуємо", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.

Президент України констатував, що у США послідовна не незмінна політика щодо членства України в НАТО ще з часів президентства Джозефа Байдена – вони не хочуть бачити нашу країну членом Альянсу.

"Я, чесно кажучи, не розумію, якщо та чи інша держава каже: ми в принципі не проти, але ви там не будете. Я вважаю так: що якщо ти там не будеш, тому що хтось проти, треба відверто говорити, хто проти. І потім вирішувати ці питання. Або їх не вирішувати", - сказав Зеленський.