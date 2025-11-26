Україна не буде вносити жодних змін до Конституції – радник глави ОП

Україна не буде вносити жодних змін до Конституції, і це червоні лінії, які окреслив український народ, заявив радник глави Офісу президента Олександр Бевз, коментуючи перемовини щодо потенційної мирної угоди.

"Ми озвучили, що жодні визнання Україна не прийме, жодних змін до Конституції Україна вносити не буде - і це ті червоні лінії, які окреслив український народ. Тут нема про що говорити з української точки зору. Побачимо, що вдасться сформулювати в результаті цього переговорного процесу", - сказав він в ефірі "Радіо Свобода".

Він додав, що українська позиція полягає в тому, що обговорення територіальних питань мають базуватися на двох речах.

"Перше, поточна лінія зіткнення має слугувати основою для таких обговорень, тобто це виключає інші способи. А друге - це те, що рівень обговорення цих питань – це лідерський рівень", - наголосив Бевз.