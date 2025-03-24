Україна не погодиться на зміни до Конституції - Порошенко

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Україна не погодиться на зміни до Основного закону, впевнений лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Я вас хочу заспокоїти, не буде змін до Конституції. В тому числі що стосується переліку областей, ... Європейського Союзу майбутнього членства і що стосується НАТО", - сказав Порошенко в інтерв'ю журналісту Віталію Портникову в ефірі телеканалу "Еспресо".

Відповідаючи на запитання, чи можуть американці тиснути на України з приводу змін до Конституції, у частини відмови від НАТО, Порошенко сказав: "Вони можуть запропонувати нам, а ми маємо бути достатньо аргументованими, щоби сказати, що подібні зміни послаблюють позицію не лише України, вони послаблюють позицію не лише Європи та руйнують архітектуру безпеки континенту, але вони послаблюють і Сполучені Штати Америки і їх глобальне лідерство у світі як надійного партнера".