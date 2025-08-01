Під час воєнного стану прибрати згадку про російську мову з Конституції неможливо, але до цього треба готуватися - мовний омбудсмен

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що свідома того, що під час воєнного стану прибрати згадку про російську мову з Конституції неможливо, але до цього треба готуватися.

"Чинна Конституція не надає особливого якогось статусі російській мові. Однак у статті 10, коли йдеться про мови національних меншин та російської, то вона виокремлюється і стоїть осібно. Проблема не лише у букві цієї статті, а в тому, як вона десятиліттями тлумачиться і використовувалася для збереження домінування російської мови в публічному просторі, медіа і освіті. З огляду на багаторічну колоніальну політику, залишки російської мовної ієрархії, а також поширеність маніпуляцій з темою пригнічення російської мови, наразі постає питання дерусифікації, і в ширшому сенсі - деколонізації мовної політики. Відповідно, через внесення певних змін в Конституцію", - сказала Івановська в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

В той же час, вона додала, що свідома того, що в умовах воєнного стану зміни до Конституції внести не можливо.

"Але це не означає, що ми маємо займатися бездіяльністю, чекати. Навпаки, саме зараз треба починати роботу, готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу в українському правовому полі. Тут йдеться не про утиски, а про відновлення історичної справедливості.

У абзаці третьому статті 10 Конституції йдеться, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.