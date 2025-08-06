Інтерфакс-Україна
Події
21:25 06.08.2025

Новий президент Польщі до 2030 року має намір провести реформу конституції

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Новий президент Польщі до 2030 року має намір провести реформу конституції

Новий президент Польщі Кароль Навроцький у середу заявив про намір ініціювати загальнонаціональне обговорення щодо внесення поправок до конституції країни.

"Правова безпека польських громадян, конституційний і правовий порядок держави для мене набагато важливіші, ніж самозаспокоєння якогось одного класу суспільства", - сказав він після вступу на посаду глави держави.

"Давайте почнемо загальнонаціональну дискусію про те, якою має бути конституція 2030 року, - наводить його слова польський телеканал Polsat. - Ми повинні почати роботу над новою конституцією, проект якої буде готовий через п'ять років".

Для досягнення цієї мети Навроцький планує створити раду з реформування державної системи: "Я запрошу до цієї ради представників усіх політичних кіл, вчених, усіх, кому небайдужа польська держава і наша правова система".

"Ми розпочнемо чесну дискусію на національному рівні про те, як повинна виглядати конституція 2030 року, оскільки громадянам потрібні чіткі, прозорі принципи політичної взаємодії, яка служить інтересам суверенітету і безпеки польської держави, і ми повинні це зробити зараз, починаючи з 2025 року, щоб бути готовими не пізніше 2030 року", - заявив президент Польщі.

За його словами, ці заходи необхідні у зв'язку зі змінами, що відбулися за останні 30 років.

"Ми перебуваємо в абсолютно новій суспільній і геополітичній ситуації", - підкреслив Навроцький.

Президент нагадав, що чинна конституція Польщі була прийнята в 1997 році, зазначивши, що як і раніше з повагою ставиться до авторів конституції, прийнятої майже 30 років тому. Проте, за його словами, з тих пір у світі відбулося багато змін, і правові акти необхідно адаптувати до них.

Навроцький був приведений до присяги на посаді президента Польщі раніше в середу. Церемонія відбулася в Національних зборах Польщі. Він переміг на виборах президента, другий тур яких відбувся 1 червня. Тоді він отримав 50,89% голосів, а його суперник градоначальник Варшави Рафал Тшасковський - 49,11%.

Теги: #польща #конституція #президент

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