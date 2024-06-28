Кличко в День Конституції: Сьогодні як ніколи українці усвідомлюють важливість Конституції

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем Конституції та висловив упевненість, що Україна вистоїть і переможе у війні проти РФ.

"Перша українська Конституція була видана ще в 1710 році. В той самий рік росія розпочинала чергову війну. Українці ж прагнули демократичних свобод та незалежності. Понад триста років потому російські вбивці так і не розуміють цих понять і продовжують спроби знищити українців і їх державу", - написав він у телеграм-каналі.

Кличко додав, що українці продовжують боротьбу за своє існування, свободу, за право жити в незалежній і демократичній державі.

"І сьогодні як ніколи українці усвідомлюють важливість Конституції та закріплених у ній прав та обовʼязків. Україна вистоїть і переможе! І буде вільною, сильною та успішною демократичною державою", - наголосив Кличко.