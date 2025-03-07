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15:56 07.03.2025

Президент Польщі ініціює зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП

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Президент Польщі ініціює зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП
Фото: https://www.president.gov.ua/

Польща збирається внести зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП.

"Сьогодні у Сеймі президент Польщі Анджей Дуда вніс пропозицію про внесення змін до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП", - йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Зазначається, що такі параметри витрат на оборону "забезпечать стабільність фінансування Збройних сил, зміцнить безпеку та захистить ключові оборонні інвестиції від ризику поспішних скорочень у майбутньому".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи перед Сеймом в цей день, наголосив, що завдання Польщі полягає насамперед в охороні свого власного східного кордону, який також є східним флангом НАТО і Європейського Союзу. "Польща відіграватиме ключову роль, незалежно від того, як завершаться переговори і яке рішення ухвалять США щодо форми гарантій безпеки для України. Буде чітко визначено роль Польщі в питаннях логістики, безпеки кордонів і, насамперед, забезпечення безпеки європейського кордону з Росією", - наводить Канцелярія висловлювання Туска перед Сеймом у соціальній мережі Х у п'ятницю.

За його словами, це також означатиме значне розширення можливостей фінансування різних об'єктів і заходів на східному кордоні Польщі. "Європейський союз вирішив дозволити національним урядам вирішувати, як вони використовуватимуть структурні фонди. І якщо виникне потреба в додаткових коштах на оборону, безпеку і військову промисловість з європейських структурних фондів, ми приймемо таке рішення. Ми будемо дуже ретельно обирати ці предмети", - наголосив він.

Туск також зазначив, що наразі ведеться робота з підготовки широкомасштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі.

"Ми повинні усвідомлювати, що Польща повинна прагнути до досягнення найсучасніших можливостей, пов'язаних також з ядерною зброєю і сучасними нетрадиційними видами зброї. На нас чекає дуже серйозна гонка. І це гонка за безпеку, а не гонка за війну", - додав він.

Теги: #польща #ввп #конституція #оборона

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