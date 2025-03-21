Інтерфакс-Україна

Події

14:01 21.03.2025

Бундесрат схвалив зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

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Бундесрат схвалив зміни до Конституції, що дозволять збільшити витрати на оборону та допомогу Україні

Федеральна Рада Німеччини схвалила поправки до Основного закону, внесені партіями ХДС/ХСС та СДПН, що звільняють від обмежень видатки на оборону і безпеку, включно з видатками на розвідувальні служби та допомогу Україні в розмірі понад 1% ВВП, від дії боргового гальма, повідомляє tagesschau.de.

За інформацією видання, "за" проголосували 53 з 69 депутатів, тобто необхідна більшість у дві третини голосів, для затвердження потрібно 46 голосів. Лише землі Бранденбург, Саксонія-Ангальт, Тюрінгія та Рейнланд-Пфальц утрималися, всі інші землі проголосували "за". Утримання від голосування в Бундесраті зараховується як "ні".

Як повідомлялось, 18 березня парламент ФРН необхідною більшістю у дві третини голосів ухвалив "Борговий пакет" – поправки до Основного закону, внесені партіями ХДС/ХСС та СДПН, що звільняють від обмежень видатки на оборону і безпеку, включно з видатками на розвідувальні служби та допомогу Україні в розмірі понад 1% ВВП, від дії боргового гальма, повідомляє tagesschau.de.

Також було затверджено спеціальний фонд у розмірі EUR 500 млрд, що фінансується за рахунок запозичень, для вкладення коштів в інфраструктуру Німеччини протягом наступних 12 років.

За поправки проголосували513 депутатів, 207 – проти. Утрималися не було. Більшість у дві третини голосів вимагала 489 голосів "за". Пакет був обговорений і проголосований парламентом у старому складі.

Так зване "боргове гальмо" в Німеччині – це конституційне обмеження на запозичення, встановлене для контролю над державним боргом. Його було запроваджено 2009 року після фінансової кризи. Згідно з ним, структурний дефіцит бюджету федерального уряду не повинен перевищувати 0,35% ВВП.

Теги: #україна #бундесрат #конституція #оборона

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