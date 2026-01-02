Інтерфакс-Україна
Економіка
16:50 02.01.2026

Система е-аудиту з використанням файлів SAF-T UA запрацювала в Україні з 1 січня

2 хв читати

Експлуатація системи електронного аудиту (е-аудит) розпочалась з 1 січня, вона спрямована на підвищення прозорості відносин між бізнесом та податковими органами через автоматизацію аналізу даних бухгалтерського та податкового обліку, повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

"Замість десятків документів – один стандартизований електронний файл SAF-T UA. Запровадження е-аудиту – це складний проєкт, який потребував колосального обсягу робіт. Система не нова для Європи. Відтепер вона працюватиме і у нас. Все відповідає міжнародним стандартам і найкращим практикам ЄС та ОЕСР", – зауважила вона у дописі на сторінці у Facebook.

За словами очільниці ДПС, стандартизований електронний файл SAF-T UA замінює значні обсяги паперових документів. Він містить всю необхідну інформацію про господарські операції, активи, податкові зобов’язання та інші первинні показники діяльності платника. На початковому етапі обов’язок подання файлу SAF-T UA стосується виключно великих платників податків і лише у разі отримання відповідного запиту від податкової служби під час проведення документальної перевірки.

Як зазначила Карнаух, система забезпечує автоматичну перевірку структури та логічної узгодженості даних, застосування аудиторських тестів для оцінки коректності відображення операцій, а також виявлення потенційних ризиків і невідповідностей.

Карнаух запевнила, що перед офіційним запуском системи, ДПС провела тривале її тестування, під час якого в межах експерименту було отримано та опрацьовано понад 900 стандартних аудиторських файлів від платників податків. Це дозволило перевірити працездатність системи, вдосконалити процеси обробки даних та підготувати ІТ-інфраструктуру до роботи в реальних умовах з фокусом на аналізі ризикових операцій. 

Теги: #е_аудит

ВАЖЛИВЕ

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

ОСТАННЄ

Оприлюднено алгоритм отримання держсертифікатів на право легально працювати з тваринами

Доходи держбюджету-2025 зросли на 24%, видатки - майже на 20% - Підласа

Глава Мінекономіки анонсував запровадження повного цифрового контролю за лісозаготівлею

Бізнес занепокоєний ризиками через скорочення строків повернення акцизних марок, закликає уряд переглянути їх

В Україні набув чинності закон про виноградарство і виноробство

Набрали чинності зміна до ДБН "Планування та забудова територій" та новий ДБН "Мости і труби"

Знижки на російську нафту до кінця грудня зросли до 28,2 $/бар

Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Уряд цьогоріч започаткує державну підтримку страхування агропродукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА