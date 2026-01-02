Система е-аудиту з використанням файлів SAF-T UA запрацювала в Україні з 1 січня

Експлуатація системи електронного аудиту (е-аудит) розпочалась з 1 січня, вона спрямована на підвищення прозорості відносин між бізнесом та податковими органами через автоматизацію аналізу даних бухгалтерського та податкового обліку, повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

"Замість десятків документів – один стандартизований електронний файл SAF-T UA. Запровадження е-аудиту – це складний проєкт, який потребував колосального обсягу робіт. Система не нова для Європи. Відтепер вона працюватиме і у нас. Все відповідає міжнародним стандартам і найкращим практикам ЄС та ОЕСР", – зауважила вона у дописі на сторінці у Facebook.

За словами очільниці ДПС, стандартизований електронний файл SAF-T UA замінює значні обсяги паперових документів. Він містить всю необхідну інформацію про господарські операції, активи, податкові зобов’язання та інші первинні показники діяльності платника. На початковому етапі обов’язок подання файлу SAF-T UA стосується виключно великих платників податків і лише у разі отримання відповідного запиту від податкової служби під час проведення документальної перевірки.

Як зазначила Карнаух, система забезпечує автоматичну перевірку структури та логічної узгодженості даних, застосування аудиторських тестів для оцінки коректності відображення операцій, а також виявлення потенційних ризиків і невідповідностей.

Карнаух запевнила, що перед офіційним запуском системи, ДПС провела тривале її тестування, під час якого в межах експерименту було отримано та опрацьовано понад 900 стандартних аудиторських файлів від платників податків. Це дозволило перевірити працездатність системи, вдосконалити процеси обробки даних та підготувати ІТ-інфраструктуру до роботи в реальних умовах з фокусом на аналізі ризикових операцій.