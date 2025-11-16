Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу, що дозволить створити ще один маршрут імпорту палива на зимовий період, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", – сказав глава держави.

Президент також повідомив, що вже є домовленості про фінансування імпорту газу на суму майже 2 млрд євро, що дозволить компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

Фінансування забезпечують уряд України, європейські партнери та європейські банки під гарантії Єврокомісії. Допомагають також українські банки й Норвегія, триває активна робота з американськими партнерами.

"Робимо широкі можливості для постачання зимою. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з нами, з Україною, з українським народом! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, раніше видання Kathimerini повідомило, що президент країни Володимир Зеленський в неділю відвідає Афіни, Греція.

"Програма візиту постійно коригується з міркувань безпеки, проте його прибуття очікується на початку полудня. Спочатку він відвідає Адміністрацію президента, де зустрінеться з президентом Республіки Константіносом Тасуласом", - зазначено в повідомленні.