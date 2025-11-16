Інтерфакс-Україна
Події
07:46 16.11.2025

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

1 хв читати
Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо постачання газу, що дозволить створити ще один маршрут імпорту палива на зимовий період, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу – щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України", – сказав глава держави.

Президент також повідомив, що вже є домовленості про фінансування імпорту газу на суму майже 2 млрд євро, що дозволить компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

Фінансування забезпечують уряд України, європейські партнери та європейські банки під гарантії Єврокомісії. Допомагають також українські банки й Норвегія, триває активна робота з американськими партнерами.

"Робимо широкі можливості для постачання зимою. Дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з нами, з Україною, з українським народом! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, раніше видання Kathimerini повідомило, що президент країни Володимир Зеленський в неділю відвідає Афіни, Греція.

"Програма візиту постійно коригується з міркувань безпеки, проте його прибуття очікується на початку полудня. Спочатку він відвідає Адміністрацію президента, де зустрінеться з президентом Республіки Константіносом Тасуласом", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #постачання #газ #греція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 14.11.2025
У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

20:56 13.11.2025
Зеленський в неділю відвідає Грецію

Зеленський в неділю відвідає Грецію

18:32 10.11.2025
Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

Україна постачала Сирії пшеницю двома суднами

13:53 10.11.2025
Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

Ситуація з газом не настільки критична, як могло б бути після атак РФ, - член наглядради "Нафтогазу"

05:46 07.11.2025
Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго

Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго

12:03 05.11.2025
Україна повинна поступово скасовувати цінові обмеження на енергоринку та ПСО на суб'єктів газової сфери – Пакет розширення

Україна повинна поступово скасовувати цінові обмеження на енергоринку та ПСО на суб'єктів газової сфери – Пакет розширення

14:31 04.11.2025
Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

16:56 22.10.2025
Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

15:15 20.10.2025
Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

17:08 17.10.2025
Питання постачання Україні Томагавків поставлять на паузу - голова делегації Ради у ПА НАТО

Питання постачання Україні Томагавків поставлять на паузу - голова делегації Ради у ПА НАТО

ВАЖЛИВЕ

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

Троє загиблих і шестеро поранених через чергові обстріли Херсонщини

Зеленський: Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики

ППО знешкодила вночі 2 з 3 ракет та 91 з 135 ворожих дронів, є влучання на 13 локаціях

ОСТАННЄ

Адміністрація Трампа посилила імміграційні операції: Міністерство внутрішньої безпеки провело спецрейди у Шарлотті

Окупанти за добу втратили 860 осіб та 70 од. спецтехніки

16 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

МЗС Туреччини: Мирні переговори з Росією можуть відбутися в Туреччині

Фінляндія депортувала росіянина з військовим досвідом, який незаконно перетнув кордон

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 164 ворожі атаки - Генштаб

МЗС Франції: Масовані удари РФ по Києву стали новою ескалацією

Естонія виділить Україні €3,5 млн на закупівлю систем Starlink у межах IT-коаліції

Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА