Інтерфакс-Україна
Події
15:21 16.11.2025

Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

2 хв читати
Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію на фронті, а також гуманітарні зусилля щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

"Сьогодні поінформував прем’єр-міністра про ситуацію у нас на фронті, про перспективи, про можливості, які є зараз, щоб активізувати дипломатію та допомогти наблизити закінчення цієї війни. Ключове – це продовження тиску на Росію, яка почала цю війну, та робить все для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню", - сказав Зеленський під час пресконференції в Афінах у неділю.

Президент зазначив, що Росія відкинула всі мирні пропозиції, тому вона заслуговує на подальші санкції та тиск. Він подякував Греції за підтримку відповідних рішень на рівні Європейського Союзу.

"І надзвичайно цінуємо те, що Греція підтримує наші гуманітарні зусилля, наші намагання повернути додому викрадених Росією українських дітей. І це тисячі дітей, а також цивільних та наших військовополонених", - зауважив глава держави.

За його словами, Україна буде вдячна Греції за допомогу у їхньому поверненні, і готова надати всі необхідні списки.

Він також повідомив, що сьогодні українська сторона представила грецькій свої можливості в сучасному оборонному виробництві.

"Україна, захищаючись від цієї війни, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємось на результати", - наголосив Зеленський.

У свою чергу, Міцотакіс повідомив, що обговорив із главою Української держави шляхи подальшої підтримки України, а також перспективи двосторонньої співпраці.

"Одне із найважливіших питань стосується допомоги післявоєнного відновлення України. Грецькі компанії мають знання, досвід, щоб зробити вирішальний внесок у цей вирішальний процес, щоб рани загоїлися. Ми будемо разом з вами, як у галузі будівництва, так і в цифровізації, і інших галузей", - запевнив він.

Теги: #україна #фронт #греція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 16.11.2025
Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

14:55 16.11.2025
Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

13:50 16.11.2025
Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

07:46 16.11.2025
Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

Україна підготувала домовленість із Грецією щодо нового напрямку постачання газу — Зеленський

03:35 16.11.2025
Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 94 особи на покровському напрямку - Генштаб

11:22 15.11.2025
Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

Трамп: 25 тис солдатів загинуло в російсько-українській війні за місяць, я сподіваюся скоро її зупинити

16:17 14.11.2025
Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

Міністр оборони Італії відзначив силу української влади боротися з корупцією всередині країни

20:56 13.11.2025
Зеленський в неділю відвідає Грецію

Зеленський в неділю відвідає Грецію

14:14 13.11.2025
Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

11:33 13.11.2025
Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

Україна отримала EUR5,9 млрд від ЄС - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

ОСТАННЄ

Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

Частина Чернігівщини знову знеструмлена через ворожий удар

В понеділок на заході України очікуються значні пориви вітру – Укргідрометцентр

Внаслідок удару ворожого дрона по Харкову постраждалих немає

СБС ЗСУ завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ на території РФ

Пасажиропотік за тиждень впав ще на 8,7%

В західних областях в найближчі дві доби невеликі, місцями значні дощі, на решті території України переважно без опадів

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Україна та Європа підготували нові сильні домовленості щодо зміцнення ППО – Зеленський

У Києві з 17 до 21 листопада змінять маршрути деяких трамваїв через ремонт колій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА