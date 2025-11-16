Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію на фронті, а також гуманітарні зусилля щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

"Сьогодні поінформував прем’єр-міністра про ситуацію у нас на фронті, про перспективи, про можливості, які є зараз, щоб активізувати дипломатію та допомогти наблизити закінчення цієї війни. Ключове – це продовження тиску на Росію, яка почала цю війну, та робить все для її затягування. Тільки за цей рік були вже десятки можливостей для припинення вогню", - сказав Зеленський під час пресконференції в Афінах у неділю.

Президент зазначив, що Росія відкинула всі мирні пропозиції, тому вона заслуговує на подальші санкції та тиск. Він подякував Греції за підтримку відповідних рішень на рівні Європейського Союзу.

"І надзвичайно цінуємо те, що Греція підтримує наші гуманітарні зусилля, наші намагання повернути додому викрадених Росією українських дітей. І це тисячі дітей, а також цивільних та наших військовополонених", - зауважив глава держави.

За його словами, Україна буде вдячна Греції за допомогу у їхньому поверненні, і готова надати всі необхідні списки.

Він також повідомив, що сьогодні українська сторона представила грецькій свої можливості в сучасному оборонному виробництві.

"Україна, захищаючись від цієї війни, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва, спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємось на результати", - наголосив Зеленський.

У свою чергу, Міцотакіс повідомив, що обговорив із главою Української держави шляхи подальшої підтримки України, а також перспективи двосторонньої співпраці.

"Одне із найважливіших питань стосується допомоги післявоєнного відновлення України. Грецькі компанії мають знання, досвід, щоб зробити вирішальний внесок у цей вирішальний процес, щоб рани загоїлися. Ми будемо разом з вами, як у галузі будівництва, так і в цифровізації, і інших галузей", - запевнив він.