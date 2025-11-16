Інтерфакс-Україна
Події
18:15 16.11.2025

Зеленський і президент парламенту Греції обговорили шляхи досягнення миру для України, тиск Китаю і США на Росію

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський у неділю обговорив з президентом парламенту Греції Нікітасом Какламанісом шляхи досягнення реального миру для України, можливий тиск Китаю і США на Росію для закінчення війни.

"Провів зустріч із президентом парламенту Греції Нікітасом Какламанісом. Ключове, що обговорили під час зустрічі, – це шляхи досягнення реального миру для України, можливий тиск Китаю і США на Росію для закінчення війни. Однаково розуміємо, що сталий мир має базуватися на нормах міжнародного права. Окремо говорили про співпрацю на рівні наших парламентів", - написав президент у телеграмі.

Зеленський подякував Греції, президенту парламенту та всім парламентарям за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії. "Це підтримка різна – і нашої армії, і фінансова, і гуманітарна, – що дуже важливо. Сьогодні в нас новий шлях – майбутнього щодо енергетичної стабільності. Вдячний за всі ці прояви підтримки з боку грецького народу", - зазначив український лідер.

