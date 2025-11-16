"Нафтогаз" і грецька DEPA Commercial досягли оперативних та довгострокових домовленостей щодо поставок газу – глава НАК

Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

Група "Нафтогаз" і грецька державна компанія DEPA Commercial підписали Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період 2025-2026 року, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Це партнерство відкриває для нас ще один надійний напрям імпорту на найближчу зиму (…). Газ транспортуватиметься через маршрут, який забезпечують оператори ГТС п’яти європейських країн", – написав він у Facebook у неділю ввечері.

Корецький уточнив, що "досягнуто як оперативних, так і довгострокових домовленостей з грецькою стороною".

За його словами, "Нафтогаз" послідовно та системно розширює географію поставок, щоб гарантувати стабільне тепло для українців та зміцнити енергетичну безпеку всього регіону.

"Дякую DEPA Commercial за готовність рухатися вперед разом", – написав глава НАК.

За словами генерального директора DEPA Commercial Костянтіноса Ксіфераса, які наводяться в релізі "Нафтогазу", підписання Листа про наміри між компаніями є суттєвим внеском у регіональну енергетичну співпрацю та інтеграцію ринку в критичний період. Він також зазначив, що постачання природного газу до України через надійний коридор створює "енергетичний міст" між інфраструктурою Греції та України, підтримуючи ширшу європейську енергетичну стійкість.

"Постачання американського LNG буде забезпечено через ATLANTIC–SEE, у якому DEPA володіє 40%, що підкреслює відданість компанії практичним і безпечним енергетичним рішенням для всього Південно-Східного регіону Європи", – пояснив Ксіферас.

У релізі "Нафтогазу" зазначається, що DEPA Commercial – це сучасна вертикально інтегрована енергетична група, що відіграє ключову роль у трансформації енергетичного сектору Греції та є важливим елементом національної енергетичної безпеки. Її портфель охоплює постачання й трейдинг природного газу, електроенергію, виробництво потужностей, відновлювану енергетику та альтернативні види палива, включно з воднем, біометаном і малотоннажним LNG.

"У центрі стратегії – диверсифікація джерел і маршрутів газу, гнучкий LNG-портфель і участь у глобальному ринку. Через нещодавно створене спільне підприємство ATLANTIC-SEE LNG TRADE DEPA посилює регіональний LNG-трейдинг та інтерконектори. Компанія також інвестує у виробництво електроенергії та зелену трансформацію, формуючи енергетичне майбутнє Греції", – йдеться в релізі НАК.

Як повідомлялося, Україна та Греція у неділю, 16 листопада, підписали угоду щодо продажу природного газу, що є шляхом до незалежності від російського газу, заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.