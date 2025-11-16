Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Україна та Греція у неділю, 16 листопада, підписали угоду щодо продажу природного газу, що є шляхом до незалежності від російського газу, заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Відносини між нашими країнами набувають зараз також важливого аспекту. Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України. І це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної візії міста Олександрополіс до Одеси", - сказав він під час пресконференції в Афінах у неділю.

За словами прем’єр-міністра Греції, таким чином Україна отримує доступ до надійних джерел енергії, а Греція стає вузлом постачання американського скрапленого газу до Центральної та Східної Європи.

Він додав, що це має вирішальний внесок у енергетичну стабільність, стійкість та безпеку "не тільки нашого, але й вашого регіону".

"Завдяки декларації про наміри, такій угоді, яку ми щойно підписали щодо продажу природного газу, що свідчить про намір реалізувати проєкт, який стабілізує енергетичну мережу України. Це завдяки американському газу. Безсумнівно, все це є каталітичними подіями на шляху до незалежності від російського природного газу", - наголосив Міцотакіс.