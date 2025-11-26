Інтерфакс-Україна
Телеком
21:07 26.11.2025

Apple у 2025 році випередить Samsung за поставками смартфонів вперше за 14 років

Apple Inc. у 2025 році випередить південнокорейську Samsung Electronics за глобальними поставками смартфонів вперше за 14 років, прогнозують експерти Counterpoint Research.

Згідно з прогнозом компанії, поставки iPhone на світовий ринок цього року досягнуть 243 млн одиниць, смартфонів Samsung - складуть близько 235 млн одиниць. Частка Apple на світовому ринку смартфонів на кінець року, як очікується, складе 19,4%, Samsung - 18,7%.

Оптимістичні прогнози щодо Apple пов'язані з успіхом лінійки iPhone 17, представленої компанією у вересні. Counterpoint називає продажі пристроїв цієї лінійки в поточному святковому сезоні "видатними".

Продажі смартфонів iPhone 17 в перші чотири тижні після їх старту були на 12% вище в порівнянні з попередньою лінійкою iPhone 16, зазначає Counterpoint. У Китаї, ключовому ринку для Apple, реалізація цих пристроїв за той же період перевищила результат попередньої лінійки на 18%.

"Крім виключно позитивної реакції ринку на iPhone 17, важливим фактором оптимістичного прогнозу є настання переломного моменту в циклі оновлення пристроїв. Користувачі, які купили смартфони під час буму попиту в період COVID-19, зараз вступають у фазу оновлення пристроїв", - говорить головний аналітик Counterpoint Ян Ван, слова якого наводить CNBC.

Тим часом Samsung стикається з труднощами через зростання конкуренції з боку китайських виробників у бюджетному та середньому ціновому сегменті, що обмежує продажі південнокорейської компанії.

Аналітики Counterpoint очікують, що Apple утримуватиме лідерство за продажами на світовому ринку смартфонів до кінця 2029 року.

Теги: #постачання #прогноз #смартфони

