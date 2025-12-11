Продажі складаних смартфонів у світі зростуть на 10% у 2025 році, у 2026 році зростання прискориться до 30%

Світові продажі складаних телефонів у 2025 році зростуть на 10% і досягнуть 20,6 млн одиниць, прогнозує аналітична компанія International Data Corporation (IDC).

Наступного року зростання може перевищити 30% завдяки виходу на ринок першого складаного iPhone і нових моделей від Samsung, зазначає старший директор з досліджень в IDC Набіла Попал.

За її прогнозом, Apple Inc. 2026 року може зайняти 22% ринку складаних смартфонів у натуральному виразі та 34% - у грошовому, оскільки ціни на нові пристрої, як очікується, в середньому становитимуть $2,4 тис.

"Запуск першого складаного iPhone стане поворотною точкою загалом для сегмента, - каже віцепрезидент IDC Франсіско Херонімо. - Це приверне увагу і прямий інтерес споживачів до цієї категорії. Складані смартфони залишаться нішевим сегментом з погляду обсягів продажів, але можуть стати хорошим драйвером вартості, оскільки їхні ціни в середньому втричі вищі, ніж на звичайні смартфони".

IDC прогнозує, що середньорічні темпи зростання продажів складаних смартфонів до 2029 року становитимуть 17% проти менш ніж 1% для звичайних смартфонів.