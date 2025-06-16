Інтерфакс-Україна
Економіка
19:37 16.06.2025

Компанія Трампа запустить віртуального оператора зв'язку, випускатиме смартфони у США

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Компанія Трампа запустить віртуального оператора зв'язку, випускатиме смартфони у США

Компанія президента США Дональда Трампа Trump Organization, якій належать готелі, поля для гольфу та інша нерухомість, запустить сервіс мобільного зв'язку Trump Mobile і планує в серпні випустити смартфон американського виробництва T1 Phone, йдеться в повідомленні компанії.

Trump Mobile працюватиме за моделлю віртуального оператора (MVNO) з усіма трьома провідними компаніями на американському ринку стільникового зв'язку - AT&T Inc., Verizon Communications і T-Mobile.

Абоненти зможуть користуватися послугами Trump Mobile за допомогою і T1 Phone, і інших телефонів. Основний тариф сервісу називатиметься 47 Plan і становитиме $47,45 на місяць. Трамп - 45-й і 47-й президент США.

У травні Трамп пригрозив Apple запровадити мито "щонайменше у 25%" на iPhone, що продаються у США, якщо їх виробляють за межами країни. Ані Apple, ані інші великі виробники смартфонів поки що не випускають свою продукцію в Штатах.

Теги: #компанія #трамп #сша #смартфони

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