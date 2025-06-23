Інтерфакс-Україна
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14:10 23.06.2025

Sigma mobile завершив відновлювальні роботи та готує посилену лінійку павербанків

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Український бренд електроніки Sigma mobile, який спеціалізується на захищених смартфонах, павербанках та іншій мобільній техніці, повідомив про завершення відновлювальних робіт після ракетного удару, внаслідок якого був знищений головний склад компанії, де зберігалося понад 90% готової продукції.

"Ми пройшли через найтемніший період в історії компанії. Але не здалися. І головне - не залишили жодного клієнта без відповіді, товару чи рішення. Цей досвід зробив нас сильнішими", - коментує засновник бренду Sigma Mobile Олексій Гарусов.

Як повідомлялося, 6 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару по Києву було знищено головний склад компанії, безповоротно втрачено понад 100 тис. одиниць продукції, значні запаси запчастин, вантажний мікроавтобус, складське обладнання тощо. Загальна сума втрат - понад 100 млн грн.

На тлі відновлення Sigma mobile готується презентувати нову лінійку павербанків, новинки отримають ряд унікальних функцій, адаптованих під український ринок. Команда зазначає, що це буде дійсно новий рівень автономії, захисту та зручності.

Sigma mobile - український бренд, заснований у 2010 році, що спеціалізується на розробці захищеної мобільної техніки: телефонах, смартфонах, павербанках, планшетах та інших гаджетах для екстремальних умов, військових, рятувальників, туристів та всіх, хто потребує надійної техніки в складних умовах.

Теги: #sigma_mobile #павербанки #смартфони

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