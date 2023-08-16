Події

13:56 16.08.2023

У рейсовому автобусі на кордоні з Польщею виявили смартфони на 7 млн грн - Львівська митниця

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Співробітники Львівської митниці запобігли незаконному ввезенню до України 200 смартфонів на загальну суму майже 7 млн грн, повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Як зазначено в повідомленні, сьогодні вночі в пункті пропуску "Грушів-Будомєж" із Польщі прибув рейсовий автобус. Під час огляду автобуса спільно зі співробітниками Держприкордонслужби, у конструктивних порожнинах автобуса митники виявили 200 нових iPhone 13-14.

"Прихований товар, орієнтовною вартістю майже 7 млн грн, вилучено. Невдовзі справу розглядатимуть в суді", - зазначено в повідомленні пресслужби Львівської митниці.

Теги: #митниця #смартфони #львівська_область

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