Омнікальний техноритейлер "Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів, повідомив виконавчий директор "Фокстрот" Олексій Зозуля в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"В екосистемі любителів iOS заведено оновлювати свій парк телефонів та гаджетів після кожного виходу нової моделі. Існує ціла екосистема, пов'язана з заміною старих гаджетів на нові, і ми розвиваємо цей напрямок. Нагадаю, минулого року ми запустили оновлений Trade-in – прийом вживаних моделей телефонів, планшетів або інших гаджетів. В цьому році плануємо розширити пропозицію для клієнтів і запускаємо у продаж лінійку відновлених смартфонів", - повідомив Зозуля.

За його словами, цей напрям був протестований на кількох магазинах, у вересні стартувало з масштабування у 29 магазинах великих міст - у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві тощо. У планах розширення представленості цієї лінійки до 50 магазинів.

Також у планах компанії - представлення офлайн різнопланових "розумних" товарів - від датчиків руху, систем безпеки будинку до електронних гаджетів для домашніх улюбленців. За словами Зозулі, до кінця року будуть презентовані профільні секції у деяких магазинах.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок серпня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними YouControl, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше, ніж за 2023 рік. Чистий прибуток - 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн за попередній рік.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.