Інтерфакс-Україна
Телеком
11:16 10.09.2025

"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

2 хв читати
"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

Омнікальний техноритейлер "Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів, повідомив виконавчий директор "Фокстрот" Олексій Зозуля в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"В екосистемі любителів iOS заведено оновлювати свій парк телефонів та гаджетів після кожного виходу нової моделі. Існує ціла екосистема, пов'язана з заміною старих гаджетів на нові, і ми розвиваємо цей напрямок. Нагадаю, минулого року ми запустили оновлений Trade-in – прийом вживаних моделей телефонів, планшетів або інших гаджетів. В цьому році плануємо розширити пропозицію для клієнтів і запускаємо у продаж лінійку відновлених смартфонів", - повідомив Зозуля.

За його словами, цей напрям був протестований на кількох магазинах, у вересні стартувало з масштабування у 29 магазинах великих міст - у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві тощо. У планах розширення представленості цієї лінійки до 50 магазинів.

Також у планах компанії - представлення офлайн різнопланових "розумних" товарів - від датчиків руху, систем безпеки будинку до електронних гаджетів для домашніх улюбленців. За словами Зозулі, до кінця року будуть презентовані профільні секції у деяких магазинах.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок серпня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними YouControl, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше, ніж за 2023 рік. Чистий прибуток - 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн за попередній рік.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.

Теги: #смартфони #зозуля #фокстрот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:18 08.08.2025
"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

"Фокстрот" відкрив 6-й магазин у Кривому Розі

14:10 23.06.2025
Sigma mobile завершив відновлювальні роботи та готує посилену лінійку павербанків

Sigma mobile завершив відновлювальні роботи та готує посилену лінійку павербанків

19:37 16.06.2025
Компанія Трампа запустить віртуального оператора зв'язку, випускатиме смартфони у США

Компанія Трампа запустить віртуального оператора зв'язку, випускатиме смартфони у США

10:54 12.06.2025
Частка "сірого" ринку електроніки порівняно з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстроту"

Частка "сірого" ринку електроніки порівняно з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстроту"

19:03 11.06.2025
Частка "сірого" ринку електроніки у порівнянні з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстрот"

Частка "сірого" ринку електроніки у порівнянні з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстрот"

23:11 14.04.2025
Світові поставки смартфонів у I кварталі зросли на 1,5%

Світові поставки смартфонів у I кварталі зросли на 1,5%

20:24 09.04.2025
У Києві з аншлагом відбувся ювілейний 35-й «Парад надій» та 22 турнір за кубок Фокстроту

У Києві з аншлагом відбувся ювілейний 35-й «Парад надій» та 22 турнір за кубок Фокстроту

20:37 01.09.2024
Міноборони впроваджує нову технологію для захисту смартфонів військовослужбовців

Міноборони впроваджує нову технологію для захисту смартфонів військовослужбовців

17:24 03.07.2024
"Фокстрот" запустив центральний склад на новій локації

"Фокстрот" запустив центральний склад на новій локації

13:56 16.08.2023
У рейсовому автобусі на кордоні з Польщею виявили смартфони на 7 млн грн - Львівська митниця

У рейсовому автобусі на кордоні з Польщею виявили смартфони на 7 млн грн - Львівська митниця

ВАЖЛИВЕ

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

ОСТАННЄ

"Укрпошта" домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні

"Vodafone Україна" збільшив обсяг чергового викупу євробондів до $5,1 млн

Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр

VEON змінив свого представника в наглядовій раді "Київстару"

Система е-Нотаріат запрацює в "Дії" у 2026 році – Федоров

Зеленський: Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ

"Нова пошта" за І пів.-2025 збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6%

Найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону - 39%

"Нова пошта" призначила директоркою з персоналу Анну-Марію Сабов, яка працювала у FRACTAL

"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА