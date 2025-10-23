Інтерфакс-Україна
Події
14:03 23.10.2025

Кабмін призначив Валентину Зозулю головою Держслужби у справах дітей

1 хв читати
Кабмін призначив Валентину Зозулю головою Держслужби у справах дітей

Кабінет міністрів призначив Валентину Зозулю головою Державної служби України у справах дітей.

"Призначити Зозулю Валентину Олександрівну головою Державної служби України у справах дітей з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у розпорядженні уряду №1139 від 22 жовтня.

До призначення Зозуля була заступником директора державного підприємства "Український національний центр розбудови миру", а раніше директор департаменту в Міністерстві у справах ветеранів України.

Як повідомлялося, на початку жовтня Кабінет міністрів звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей.

 

Теги: #зозуля #держслужба_у_справах_дітей

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 10.09.2025
Інновації допомагають нам упевнено вести бізнес і задовольняти наших клієнтів - СЕО мережі "Фокстрот"

Інновації допомагають нам упевнено вести бізнес і задовольняти наших клієнтів - СЕО мережі "Фокстрот"

11:16 10.09.2025
"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

18:35 16.12.2019
Зеленський підтримав футболіста Романа Зозулю

Зеленський підтримав футболіста Романа Зозулю

15:00 12.02.2017
Павелко запропонував кандидатуру Зозулі у виконком ФФУ

Павелко запропонував кандидатуру Зозулі у виконком ФФУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

Графіки погодинних відключень з 7:00 до 23:00 застосовуються у 12 регіонах у четвер

ОСТАННЄ

Сили оборони України уразили НПЗ "Рязанський" та склад боєприпасів на Бєлгородщині – Генштаб ЗСУ

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Окупанти розстріляли п'ятеро цивільних у селі Званівка під Соледаром – Офіс генпрокурора

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

Окупанти за добу захопили 14 кв. км на новопавлівському напрямку, інші ділянки фронту стабільні - DeepState

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, за твердженням російської сторони, українських військових - Коордштаб

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру на Правобережжі та складні погодні умови у Карпатах і на Закарпатті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА