Кабмін призначив Валентину Зозулю головою Держслужби у справах дітей

Кабінет міністрів призначив Валентину Зозулю головою Державної служби України у справах дітей.

"Призначити Зозулю Валентину Олександрівну головою Державної служби України у справах дітей з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у розпорядженні уряду №1139 від 22 жовтня.

До призначення Зозуля була заступником директора державного підприємства "Український національний центр розбудови миру", а раніше директор департаменту в Міністерстві у справах ветеранів України.

Як повідомлялося, на початку жовтня Кабінет міністрів звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей.