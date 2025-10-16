"Фокстрот" інвестував в енергозалежність 5,565 млн грн

Омнікальний техноритейлер "Фокстрот" з метою забезпечення безперебійної роботи упродовж 2022-2025 років придбав і встановив обладнання резервного електроживлення на загальну суму 5,565 млн грн, станом на жовтень всі магазини мережі енергонезалежні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Для "Фокстрот" інвестиції в енергонезалежність – необхідний крок для функціонування і розвитку компанії в умовах повномасштабної війни. Це дає можливість організувати повноцінну роботу всіх сервісів, а також виконує соціальну місію компанії: у скрутні часи бути місцевим "пунктом незламності" для українців", - зазначили у пресслужбі.

Протягом вересня-жовтня 2025 року у "Фокстрот" провели ревізію наявного ресурсу на випадок повторення блекаутів: 36 магазинів мережі забезпечено генераторами; 48 – джерелами безперебійного електроживлення різного типу; 44 магазини підключено до обладнання резервного електроживлення орендодавців у ТЦ/ТРЦ. Всі магазини забезпечені потужними зарядними станціями, UPS-обладнанням, додатковим світильниками, що працюють від повербанків тощо. Це дозволяє запустити каси, охоронну систему, а також дає достатнє освітлення для обслуговування.

У вересні та жовтні додатково закупили один резервний генератор та шість зарядних станцій.

Завдяки впровадженим у 2023-2024 роках інноваціям в IT-інфраструктурі, усі основні бізнес-процеси "Фокстрот" – від оформлення замовлення на сайті до видачі товару в магазинах – працюють на надійних цифрових платформах і залишаються стабільними навіть у разі відсутності світла.

Ключовим елементом для забезпечення роботи магазинів є внутрішня екосистема і мобільний застосунок FoxyHUB, завдяки якому продавці можуть консультувати, оформлювати покупки й приймати оплату картою в будь-якій точці магазину або навіть поза його межами. Для зручності розрахунків передбачено різні цифрові способи оплати, що не залежать від стаціонарних кас чи POS-терміналів: через мобільний застосунок продавця, LiqPay, QR-код або чат-бот у Viber/Telegram. Фіскальний чек покупець отримує одразу в електронному вигляді. У жовтні "Фокстрот" запускає tap to phone – продавець через застосунок зможе приймати оплату карткою через смартфон клієнта.

Крім того, під час відсутності електроенергії у магазинах діють центри підзарядки гаджетів та безкоштовного wi-fi.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок жовтня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.