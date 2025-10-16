Інтерфакс-Україна
Економіка
09:25 16.10.2025

"Фокстрот" інвестував в енергозалежність 5,565 млн грн

2 хв читати
"Фокстрот" інвестував в енергозалежність 5,565 млн грн

Омнікальний техноритейлер "Фокстрот" з метою забезпечення безперебійної роботи упродовж 2022-2025 років придбав і встановив обладнання резервного електроживлення на загальну суму 5,565 млн грн, станом на жовтень всі магазини мережі енергонезалежні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Для "Фокстрот" інвестиції в енергонезалежність – необхідний крок для функціонування і розвитку компанії в умовах повномасштабної війни. Це дає можливість організувати повноцінну роботу всіх сервісів, а також виконує соціальну місію компанії: у скрутні часи бути місцевим "пунктом незламності" для українців", - зазначили у пресслужбі.

Протягом вересня-жовтня 2025 року у "Фокстрот" провели ревізію наявного ресурсу на випадок повторення блекаутів: 36 магазинів мережі забезпечено генераторами; 48 – джерелами безперебійного електроживлення різного типу; 44 магазини підключено до обладнання резервного електроживлення орендодавців у ТЦ/ТРЦ. Всі магазини забезпечені потужними зарядними станціями, UPS-обладнанням, додатковим світильниками, що працюють від повербанків тощо. Це дозволяє запустити каси, охоронну систему, а також дає достатнє освітлення для обслуговування.

У вересні та жовтні додатково закупили один резервний генератор та шість зарядних станцій.

Завдяки впровадженим у 2023-2024 роках інноваціям в IT-інфраструктурі, усі основні бізнес-процеси "Фокстрот" – від оформлення замовлення на сайті до видачі товару в магазинах – працюють на надійних цифрових платформах і залишаються стабільними навіть у разі відсутності світла.

Ключовим елементом для забезпечення роботи магазинів є внутрішня екосистема і мобільний застосунок FoxyHUB, завдяки якому продавці можуть консультувати, оформлювати покупки й приймати оплату картою в будь-якій точці магазину або навіть поза його межами. Для зручності розрахунків передбачено різні цифрові способи оплати, що не залежать від стаціонарних кас чи POS-терміналів: через мобільний застосунок продавця, LiqPay, QR-код або чат-бот у Viber/Telegram. Фіскальний чек покупець отримує одразу в електронному вигляді. У жовтні "Фокстрот" запускає  tap to phone – продавець через застосунок зможе приймати оплату карткою через смартфон клієнта.

Крім того, під час відсутності електроенергії у магазинах діють центри підзарядки гаджетів та безкоштовного wi-fi.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок жовтня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

Теги: #енергонезалежність #фокстрот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 06.10.2025
Новим СЕО мережі "Фокстрот" став топменеджер Поліщук

Новим СЕО мережі "Фокстрот" став топменеджер Поліщук

17:33 11.09.2025
"Фокстрот" відкрив оновлений магазин у Миргороді

"Фокстрот" відкрив оновлений магазин у Миргороді

13:30 10.09.2025
Інновації допомагають нам упевнено вести бізнес і задовольняти наших клієнтів - СЕО мережі "Фокстрот"

Інновації допомагають нам упевнено вести бізнес і задовольняти наших клієнтів - СЕО мережі "Фокстрот"

11:16 10.09.2025
"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

"Фокстрот" запустив продаж відновлених смартфонів

15:43 29.01.2025
"Укрнафта" підтримала проєкт енергонезалежності Києво-Могилянської академії

"Укрнафта" підтримала проєкт енергонезалежності Києво-Могилянської академії

14:53 31.10.2024
"Київстар" інвестував понад 1,9 млрд грн в енергонезалежність мережі

"Київстар" інвестував понад 1,9 млрд грн в енергонезалежність мережі

16:41 12.09.2024
"Хуавей Україна" виступила співорганізатором воркшопу "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту"

"Хуавей Україна" виступила співорганізатором воркшопу "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту"

12:24 01.08.2024
Виконання вимог Держспецзв'язку залежить від ситуації в енергетиці - спільна заява операторів мобільного зв'язку

Виконання вимог Держспецзв'язку залежить від ситуації в енергетиці - спільна заява операторів мобільного зв'язку

16:51 04.07.2024
Автономне електропостачання - до 48 годин

Автономне електропостачання - до 48 годин

18:45 16.02.2024
"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Податкова служба закликала продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення

Інфляція у вересні склала 0,3%, у річному вимірі скоротилася до 11,9% - Держстат

Чисті міжнародні резерви України виросли до нового рекорду – $32,2 млрд, валові – до $46,5 млрд

Уряд збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів - Зеленський

ОСТАННЄ

Свириденко: Ексімбанк США може стати надійним великим партнером співробітництва між країнами

Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ - учасника програми "Енергодім" - не перевищує 1000 грн на місяць

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

Захист енергооб'єктів у 2023-2024 рр. реалізовано на 18,7 млрд грн з передбачених 35,9 млрд грн – Рахункова палата

Відбудова пошкоджених РФ газових об’єктів – сумнівне рішення, потрібна альтернатива, вважає ексглава "Нафтогазу"

Ексглава "Нафтогазу" Коболєв радить бізнесу будувати СЕС з СНЕ і обережно ставитися до газової генерації

Кількість авіаперельотів у Євросоюзі цього літа залишилася нижчою за рівень 2019 р.

Україна та ЄС ухвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції

МВФ покращив очікування щодо зростання глобальної економіки на 0,2 в.п, до 3,2% у 2025 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА