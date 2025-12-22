Інтерфакс-Україна
Телеком
15:55 22.12.2025

"Фокстрот" запустив продажі на маркетплейсі "Алло"

3 хв читати
Всеукраїнський ритейлер побутової техніки та електроніки "Фокстрот" у грудні  оголосив про вихід на ще одну популярну e-commerce платформу – маркетплейс інноваційних товарів "Алло".

"Ми системно розвиваємо присутність бренду в електронній комерції і маркетплейсах. Партнерство з "Алло" – це логічне продовження нашої стратегії, спрямованої на максимальну зручність для клієнта та омніканальні продажі", – наведено в релізі слова СЕО компанії Юрія Поліщука.

Він зазначив, що запуск колаборації Foxtrot.ua з "Алло" припадає на різдвяно-новорічний період, завдяки чому можна краще протестувати динаміку продажів, рівень попиту та взаємодію користувачів з платформою. За підсумками тесту компанія визначить подальші кроки масштабування, співпраці й розширення представлених категорій від Foxtrot.ua на партнерському маркетплейсі. А поки що на етапі старту на партнерському маркетплейсі представлено асортимент великої побутової техніки – категорії, де ритейлер має найбільшу експертизу на українському ринку.

"Сучасний ринок електроніки вимагає переосмислення відносин. Ми в "Алло" чітко бачимо, що часткова конкуренція у певних сегментах не повинна бути перешкодою для стратегічного партнерства, яке генерує додаткову цінність для кінцевого споживача. Майбутнє за ефективною колаборацією, оскільки вона гарантує розширення пропозиції та можливостей для всіх гравців ринку", – додав Денис Корецький, керівник департаменту "Маркетплейс Алло" компанії "Алло".

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року "Фокстрот" запустив продажі на маркетплейсі Kasta, а в грудні – на monoмаркеті. Асортимент мережі стабільно демонструє високий рівень попиту, відповідно 74% і 91% викупів замовлень.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на листопад 2025 року компанія оперує 127 магазинами, які працюють у 67 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком. Упродовж 2025 року мережа поповнилася чотирма новими магазинами: в Чабанах і Броварах на Київщині, в Одесі та Кривому Розі, - і модернізувала п'ять торгових об’єктів.

Згідно з даними Opendatabot, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше, ніж за 2023 рік, а чистий прибуток – 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн відповідно.

За перше півріччя 2025 року компанія отримала 7,3 млрд грн доходу, 66,5 млн грн чистого збитку.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.

"Алло" – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

ТОВ "Алло" створено в 1998 році. За даними ресурсу Opendatabot, учасниками ТОВ є ПП "Дніпроінвест 2016" (95,19%), Дмитро Деревицький (3,6%), Максим Раскін (1,21%). Кінцевим бенефіціаром вказано Деревицького. Дохід за підсумками 2024 року становив 10 млрд 585,6 млн грн, що на 38% перевершило показник 2023 року, а чистий прибуток збільшився на 31,6%, до 27 млн 133 тис. грн.

Теги: #алло #співпраця #фокстрот

