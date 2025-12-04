Меланія Трамп: співпраця у питанні повернення українських дітей сприятиме просуванню процесу на наступному етапі

Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп вітає прогрес у реалізації ініціативи щодо возз'єднання дітей Росії та України. Про це йдеться у заяві, опублікованій Білим домом.

"Моя відданість забезпеченню безпечного повернення дітей до їхніх сімей у цьому регіоні є непохитною. Я високо оцінюю лідерство та наполегливу дипломатичну діяльність Росії та України у справі возз'єднання дітей та сімей. Їхні зусилля з налагодження зв'язків створили реальне середовище для співпраці – основу для оптимізму. Ця співпраця продовжуватиме сприяти просуванню процесу на наступному етапі", - заявила Меланія Трамп, коментуючи повернення сімох українських дітей до їх родин в Україні.

"У тісній співпраці мій представник і я надали гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів для покращення результатів ініціативи з возз'єднання. Я сподіваюся, що в кінцевому підсумку наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності", - додала вона.