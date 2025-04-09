Інтерфакс-Україна

Події

18:27 09.04.2025

Головний склад готової продукції Sigma Mobile знищено внаслідок ракетного удару

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Головний склад готової продукції лідера українського ринку електроніки Sigma Mobile повністю знищено 6 квітня, внаслідок влучання російської ракети, повідомила пресслужба компанії.

Попередні втрати компанії складають більше 100 тис. од. техніки - мобільних телефонів, планшетів, смартфонів, павербанків та іншої продукції Sigma Mobile.

Як уточнюється, локалізація пожежі на складі в Оболонському районі столиці зайняла більше 10 годин.

Український бренд Sigma mobile був заснований в 2010 році. Починаючи з 2014 року завдяки якості та унікальним захисним властивостям, смартфони, мобільні телефони Sigma mobile широко використовуються військовими.

Теги: #склад #sigma_mobile #знищення #ракетна_атака

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