Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 15 – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість людей, постраждалих внаслідок російського ракетного удару вранці в понеділок, зросла до 15 осіб, повідомив т.в.о. глави Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

Раніше було відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих.