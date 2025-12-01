12:34 01.12.2025
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 15 – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Кількість людей, постраждалих внаслідок російського ракетного удару вранці в понеділок, зросла до 15 осіб, повідомив т.в.о. глави Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"15 людей, за оновленими даними, постраждали у Дніпрі. Троє з них на амбулаторному лікуванні, решта – госпіталізовані. Шестеро поранених у важкому стані", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.
Раніше було відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих.