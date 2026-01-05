РФ систематично атакує американський бізнес і неодноразово намагалася вразити завод Bunge у Дніпрі — МЗС

Фото: https://www.facebook.com/story.php?

Неодноразові спроби РФ завдати ударів по підприємству з виробництва соняшникової олії американської компанії Bunge у Дніпрі є частиною системних атак Росії на американський бізнес в Україні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, ця атака не була помилкою і мала навмисний характер, оскільки російські війська намагалися завдати удару по цьому об’єкту неодноразово.

За час повномасштабної війни приблизно половина членів Американської торговельної палати в Україні зазнали пошкоджень або руйнувань своїх об’єктів різного масштабу: "Росія систематично атакує американський бізнес в Україні. Минулого року російські удари завдали шкоди офісу компанії "Боїнг" у Києві, великому американському виробнику електроніки в Закарпатті та іншим об'єктам", - зазначив Сибіга в дописі в соцмережі Х.

Міністр наголосив, що атаки РФ на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють зневагу до мирних зусиль. "Атаки Путіна на американський бізнес та американські інтереси в Україні демонструють його повну зневагу до мирних зусиль на чолі з президентом Дональдом Трампом", — зазначив Сибіга.

Він підкреслив важливість просування мирного процесу, до чого Україна готова, а також необхідність посилення протиповітряної оборони України та санкційного тиску. За словами міністра, відмова Москви відповідати взаємністю на конструктивні кроки України на шляху до миру має мати свою ціну, і Кремль має відчути, що ця ціна є серйозною.

Як повідомлялося, міський голова Дніпра Борис Філатов раніше в понеділок зазначив, що у результаті атаки дронів на дороги міста Дніпро вилилось 300 тонн олії, яка була вироблена на одному із заводів одного з провідних зернотрейдерів світу Bunge.

Bunge — одна з найбільших у світі агропромислових компаній, що входить до так званої "великої четвірки" (ABCD) глобальних зернотрейдерів разом із Cargill, ADM та Louis Dreyfus.

В Україні Bunge працює з 2002 року і входить до лідерів експортерів зерна та виробників соняшникової олі. Основними активами компанії в країні є дочірнє підприємство "Сантрейд", мережа елеваторів, термінал у Миколаївському морському порту, а також Дніпропетровський олійноекстракційний завод, де виробляється популярна марка олії "Олейна". Окрім цього, у 2025 році компанія отримала дозвіл на придбання Вінницького олійноекстракційного заводу (ViOi), що ще більше розширило і виробничі можливості на українському ринку.