11:57 01.12.2025
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих
Фото: Дніпропетровська ОВА
В Дніпрі троє людей загинули, попередньо відомо про вісьмох постраждалих через російську ракетну атаку у понеділок вранці, є руйнування, повідомив т.в.о. глави Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і попередньо 8 постраждалих… Пошкоджене СТО та будівля підприємства", - сказав він у відео, опублікованому у Телеграмі.