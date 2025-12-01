Інтерфакс-Україна
Події
11:57 01.12.2025

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

1 хв читати
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих
Фото: Дніпропетровська ОВА

В Дніпрі троє людей загинули, попередньо відомо про вісьмох постраждалих через російську ракетну атаку у понеділок вранці, є руйнування, повідомив т.в.о. глави Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і попередньо 8 постраждалих… Пошкоджене СТО та будівля підприємства", - сказав він у відео, опублікованому у Телеграмі.

 

Теги: #дніпро #жертви #ракетна_атака

