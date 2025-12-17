ССО уразили польовий артилерійський склад ворога в Луганській області

Сили спеціальних операцій заявили про ураження польового артилерійського складу російських окупаційних військ на ТОТ Луганської області.

"У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області з використанням ударних БпЛА FP-2", - йдеться у повідомленні ССО у телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що цей склад активно використовувався ворогом для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.