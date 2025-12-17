Інтерфакс-Україна
Події
16:46 17.12.2025

ССО уразили польовий артилерійський склад ворога в Луганській області

1 хв читати

Сили спеціальних операцій заявили про ураження польового артилерійського складу російських окупаційних військ на ТОТ Луганської області.

"У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області з використанням ударних БпЛА FP-2", - йдеться у повідомленні ССО у телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що цей склад активно використовувався ворогом для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

Теги: #ссо #склад

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 12.12.2025
ССО за допомогою повстанців уразили два російські судна в Каспійському морі

ССО за допомогою повстанців уразили два російські судна в Каспійському морі

16:58 11.12.2025
Український виробник ТАРГЕТГРУП вдвічі збільшує складську програму та запускає нові моделі стелажів

Український виробник ТАРГЕТГРУП вдвічі збільшує складську програму та запускає нові моделі стелажів

12:11 09.12.2025
ССО уразили ворожі склади з безпілотниками та паливом на ТОТ Донеччини та Луганщини

ССО уразили ворожі склади з безпілотниками та паливом на ТОТ Донеччини та Луганщини

14:21 06.12.2025
Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

19:22 01.12.2025
ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

13:39 20.11.2025
Російська атака знищила медичний склад БФ Nova Ukraine у Львові

Російська атака знищила медичний склад БФ Nova Ukraine у Львові

08:50 25.09.2025
У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

У Свіндоні у Великій Британії стався великий вибух на складі, евакуйовано мешканців прилеглих територій

15:08 30.08.2025
ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

17:46 19.07.2025
Зеленський затвердив персональний склад РНБО

Зеленський затвердив персональний склад РНБО

09:51 17.07.2025
В уряді Свириденко буде два нових міністри і віцепрем'єр, ще троє урядовців змінять міністерства

В уряді Свириденко буде два нових міністри і віцепрем'єр, ще троє урядовців змінять міністерства

ВАЖЛИВЕ

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Шмигаль: Підписано низку нових домовленостей з Німеччиною на понад EUR1,2 млрд

Сибіга: Наразі санкції накладено лише на 20% російського ВПК, обмеження має бути застосовано до решти

Норвегія профінансує новий пакет озброєння для України на суму 3,2 млрд крон - премʼєр

ОСТАННЄ

Зеленський та Павел обговорили ситуацію на фронті та продовження чеської ініціативи

"Слуга народу" обрала новим лідером партії першого віцеспікера парламенту Корнієнка - Арахамія

Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

В Запорізькому районі росіяни атакували дроном цивільне авто, двоє поранених

До українських вишів з окупованого Криму вступає майже на 90% менше дітей, ніж до вторгнення, - представниця президента в АРК

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено: 30 постраждалих, зокрема 5 дітей – МВС

УЧХ допомагає постраждалим після авіаудару РФ по Запоріжжю

Більш ніж удвічі скоротилась кількість вступників-чоловіків 25+ у 2025р. порівняно з минулим роком - Міносвіти

Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі

Під час Купʼянської операції вже знищено понад 1000 росіян - "Хартія"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА