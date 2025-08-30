Інтерфакс-Україна
15:08 30.08.2025

ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

В ніч на 30 серпня силами Головного управління розвідки України було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ "Алексинський хімічний комбінат" у м. Алексин, Тульська обл., РФ.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в ГУР, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох (бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах).

За повідомленнями у місцевих пабліках, тамтешні мешканці чули гучні вибухи, а за тим до місця події направилися пожежні машини та карети швидкої допомоги.

В ГУР Міноборони зазначають, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на "всій території т.зв. Росії та поза нею".

