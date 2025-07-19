Зеленський затвердив персональний склад РНБО

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:

Зеленський Володимир Олександрович – президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України;

Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції України;

Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики України;

Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу президента України;

Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;

Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки України;

Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ України;

Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор;

Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров'я України;

Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України;

Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;

Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку України (за згодою);

Пронін Філіп Євгенович – голова Державної служби фінансового моніторингу України;

Свириденко Юлія Анатоліївна – прем'єр-міністр України;

Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;

Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України;

Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради України (за згодою);

Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;

Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони України", - йдеться у документі.

Відповідний документ №501/2025 оприлюднено на сайті президента.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше Умєров очолював Міноборони України.