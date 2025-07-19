Зеленський затвердив персональний склад РНБО
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:
Зеленський Володимир Олександрович – президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України;
Галущенко Герман Валерійович – міністр юстиції України;
Гринчук Світлана Василівна – міністр енергетики України;
Єрмак Андрій Борисович – керівник Офісу президента України;
Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;
Іващенко Олег Іванович – голова Служби зовнішньої розвідки України;
Клименко Ігор Володимирович – міністр внутрішніх справ України;
Кравченко Руслан Андрійович – генеральний прокурор;
Ляшко Віктор Кирилович – міністр охорони здоров'я України;
Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України;
Марченко Сергій Михайлович – міністр фінансів України;
Пишний Андрій Григорович – голова Національного банку України (за згодою);
Пронін Філіп Євгенович – голова Державної служби фінансового моніторингу України;
Свириденко Юлія Анатоліївна – прем'єр-міністр України;
Сибіга Андрій Іванович – міністр закордонних справ України;
Сирський Олександр Станіславович – головнокомандувач Збройних Сил України;
Соболев Олексій Дмитрович – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
Стефанчук Руслан Олексійович – голова Верховної Ради України (за згодою);
Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Федоров Михайло Альбертович – перший віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України;
Шмигаль Денис Анатолійович – міністр оборони України", - йдеться у документі.
Відповідний документ №501/2025 оприлюднено на сайті президента.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.
Раніше Умєров очолював Міноборони України.