Стрічка про ССО "Етос. Тінь вовка" вийшла на екрани в День ЗСУ

Військове телебачення України "Армія TV" провело на власному YouTube-каналі в суботу до Дня Збройних сил України офіційний реліз фільму "Етос. Тінь вовка", що розповідає про українські Сили спеціальних операцій (ССО).

"Я працював з архівними матеріалами, які лягли в основу стрічки. Але війна змушує документалістику шукати нову мову - точнішу, глибшу, інколи навіть метафізичну. Тому сучасна форма, архетипи, графіка, музика - все це не лише посилює естетику фільму, а є своєрідним способом говорити з глядачем мовою емоцій, мати змогу достукатися не лише до розуму, а й до серця. Я хотів додати фільму ще глибшого змісту, використати те, що не артикулюється на пряму, а передається через образи, деталі, підтексти. Я люблю міфологію, бо в ній є свої архетипи, сенси. Вважаю, що саме така комбінація складових, які є в "Етос. Тінь вовка" і робить цей фільм унікальним", - розповів режисер фільму Ангел Ангелов.

Як повідомляється в пресрелізі, "Етос" - це серія документальних картин про бойову етику, внутрішню силу й філософію українських елітних підрозділів. "Етос. Тінь вовка" є другою частиною, де розкривається історія про шлях воїна крізь страх, втрати та відновлення. "В основі другої частини фільму лежить метафора тіні вовка - символу честі, братерства та зв’язку поколінь. Вона проходить через історію як художній образ, що підкреслює єдність воїна й зграї, а також минулого й теперішнього. "Етос. Тінь вовка" поєднує реальні бойові кадри, інсценізовані епізоди, ефекти вибухів та унікальну 3D-анімацію, створену спеціально для цього проєкту", - йдеться в повідомленні.

У центрі сюжету - військові Першого загону Восьмого полку Сил спеціальних операцій, які проходили найскладніші ділянки війни. Двоє військових є Героями України, у фільмі вони вперше публічно розповідають про свій шлях, втрати.

Продюсером стрічки є Станіслав Карпенко, над фільмом також працювали звукорежисер і композитор Артем Назаренко та художник-постановник Олексій Степанков. Хронометраж фільму - 70 хв.