Інтерфакс-Україна
Події
19:22 01.12.2025

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

1 хв читати
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) завдали в ніч проти 28 листопада удару по району зберігання та пуску ударних БпЛА типу Shahed поблизу мису Чауди на окупованому півострові Крим.

"У ніч на 28 листопада підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій завдали успішне ураження по району зберігання та пуску ударних БПЛА типу Shahed поблизу мис Чауди, що на тимчасово окупованій території АР Крим", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі ССО у понеділок.

В повідомленні зазначається, що цю територію на півдні Криму окупанти використовують для запуску ударних БпЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - йдеться у повідомленні ССО.

 

